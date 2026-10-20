Realizan allanamientos contra organización dedicada a los préstamos gota a gota

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un total de 140 agentes del Organismo de Investigación Judicial ejecutaron allanamientos en Cartago contra una agrupación vinculada a préstamos gota a gota, extorsiones y legitimación de capitales. Michael Soto, director a.i. del OIJ, informó que la estructura movilizaba aproximadamente 40 millones de colones por mes.

oto explicó que la organización se autodenominaba “la Dentanesa” y obligaba a sus integrantes a tatuarse ese nombre en el cuerpo. La banda administraba y resguardaba bienes de alto valor, además de imponer préstamos con condiciones abusivas a los habitantes de la zona.

El núcleo principal estaría conformado por unas 12 personas, aunque no se descarta la participación de más involucrados. Las autoridades decomisaron dos vehículos de alta gama, motos y una cantidad importante de armas de fuego.