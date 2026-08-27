Realizan allanamiento por supuestos delitos de tenencia de pornografía infantil

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron esta madrugada una vivienda en el sector de Ulloa, Heredia, en el marco de una investigación por supuestos delitos de tenencia y difusión de pornografía infantil.

Las autoridades buscan la detención de un hombre de 36 años, de apellido Rubí, quien labora como guarda de seguridad.

La investigación se remonta a 2018 y abarca archivos hasta febrero de este año, con al menos 37 piezas digitales bajo análisis. El sujeto reside con sus padres, un hermano mayor de edad y la víctima menor de edad, según información preliminar.

Los agentes ingresaron a la estructura pasadas las 6:00 de la mañana y retiraron el portón frontal del inmueble para acceder. En este tipo de casos, el OIJ recolecta dispositivos electrónicos como computadoras como evidencia fundamental para el proceso indagatorio, que cuenta con la presencia de una jueza en el lugar.