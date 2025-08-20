La cadena española RTVE lanzó el nuevo reality Hasta el fin del mundo, una producción inspirada en el formato británico Race Across the World que se estrenó el 18 de agosto de 2025. El programa, presentado por Paula Vázquez, reúne a 12 famosos que viajan durante más de dos meses por toda América Latina sin aviones ni tecnología y con un presupuesto limitado.

El recorrido abarca diversos países de la región, incluyendo Costa Rica, que forma parte clave de esta aventura épica junto a Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Las celebridades están organizadas en seis parejas con trayectorias destacadas en medios, música, política o redes sociales. Entre ellas están:

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes

y Nia Correia (NIA) y J Kbello

y Jedet y Andrea Compton

y Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

y Aldo Comas y José Lamuño

y Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares Ramos

Los participantes avanzan sin usar teléfonos, GPS ni vuelos, contando únicamente con recursos limitados y su ingenio. Deben llegar a puntos de control donde deben firmar un libro de viaje para registrar su llegada y progresión.

Este formato pone a prueba no solo sus capacidades físicas, sino también su resiliencia emocional y adaptabilidad ante lo inesperado.