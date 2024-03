Cada 8 de marzo nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre las tareas pendientes en materia de inequidad, igualdad de oportunidades, y la crisis que representa la violencia de género. Los datos hablan por sí mismos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Oxígeno con su programa Huella Mujer e IMC se unen para presentar “Realidades Impresentables” una exposición inmersiva cuyo objetivo es generar conciencia sobre la cruda realidad que afecta a miles de mujeres en Costa Rica y el mundo.

“Realidades Impresentables” se presenta como un espacio que expone de manera vivencial, los datos y estadísticas reales sobre la violencia de género. A través del recorrido, se aborda la problemática de las distintas formas de violencia contra la mujer: desde el acoso callejero hasta la violencia física, simbólica y psicológica. Además, tiene como objetivo mostrar al público las vivencias de quienes las sufren y generar un cambio significativo en la percepción y la acción ante la realidad de este problema.

“El compromiso con la equidad, la igualdad de derechos y el empoderamiento de las mujeres, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y la erradicación de la violencia en cualquiera de sus formas es también un compromiso en Oxígeno. Contribuir con nuestros recursos y aportar para que nuestra sociedad sea cada vez más inclusiva y sostenible es parte de nuestra razón de ser” explicó Luis Diego Argüello Gerente de Mercadeo de Oxígeno.

La experiencia se compone de cinco salas temáticas, cada una expone diversas manifestaciones de violencia de género. En la primera sala se aborda la violencia simbólica, e ilustra cómo las microagresiones y comentarios hirientes hacia las mujeres pueden tener un impacto emocional significativo. Seguido de la segunda sala que se centra en las limitaciones impuestas por la sociedad en el ámbito laboral, social, doméstico y en relaciones amorosas.

El acoso callejero, una realidad cotidiana para muchas mujeres, se aborda en la tercera sala, donde se exponen frases y sonidos asociados a este tipo de violencia.

La cuarta sala expone el alarmante número de víctimas de feminicidios en el 2023, cada una representado con un lazo morado, y pone de manifiesto el embate de la violencia física, que se manifiesta en el preocupante aumento de homicidios contra mujeres el año pasado.

Para finalizar la experiencia la quinta sala está diseñada para ofrecer a los participantes de esta iniciativa un momento de reflexión y conciencia sobre esta problemática.

Esta exposición inmersiva se llevará a cabo en el centro comercial Oxígeno en el primer piso contiguo a Aliss y estará abierta al público a partir del 8 de marzo, con un horario especial ese día de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y del 9 de marzo al 17 de marzo, desde las 12 m.d. hasta las 8 p.m. La entrada es gratuita y no existe una edad mínima para participar; sin embargo, los niños menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto puesto que se busca que esta experiencia permita abordar con ellos un tema sensible de manera constructiva y positiva en el seno familiar.

El 8 de marzo es una fecha para reflexionar sobre las injusticias que enfrentan las mujeres diariamente. Bajo esta línea Oxígeno, su programa Huella Mujer y en colaboración con IMC desean que este espacio sea percibido para ayudar al mejoramiento de la sociedad, invitando a la población costarricense a reflexionar sobre la violencia de género y tomar medidas concretas para erradicarla con el fin de construir un mejor futuro colectivo.