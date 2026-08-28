Realidad aumentada llega a los Parques Nacionales para transformar el turismo

La tecnología de realidad aumentada comienza a implementarse en los Parques Nacionales de Costa Rica con el objetivo de innovar la experiencia de los visitantes.

Esta herramienta digital busca transformar la manera en que los turistas nacionales y extranjeros descubren y conocen la rica biodiversidad que albergan estas áreas protegidas.

La iniciativa representa un paso hacia la modernización del sector turístico, ofreciendo una forma interactiva y educativa de apreciar el patrimonio natural del país.

“El proyecto Nature AR consiste en llevar la realidad aumentada a los parques nacionales de Costa Rica. Hoy estamos en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, que es el primero que logramos publicar en la tienda de Google Play. La idea es que los turistas que realicen un tour autoguiado, es decir, que decidan venir a explorar el parque por su cuenta, puedan utilizar sus dispositivos, como teléfonos o tabletas, para conocer más sobre este espacio natural”, explicó Yoselyn Walsh, ingeniera en diseño instruccional.

En ese sentido, la ingeniera en computación Marlen Treviño detalló que el proyecto propone el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada que permita la bioalfabetización de los visitantes en los parques nacionales. “Nature AR nació durante la pandemia, debido a la baja visitación que registraban estos espacios. A partir de esa situación se planteó este proyecto, que contempla cuatro parques nacionales”, sostuvo.