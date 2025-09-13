Escrito por: Eduardo Troconis.

El Real Madrid firmó una victoria de carácter este sábado en San Sebastián. Con goles de Kylian Mbappé (12’) y Arda Güler (44’), el equipo merengue derrotó 2-1 a la Real Sociedad en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 32, tras la expulsión de Dean Huijsen.

¿Cómo se dio el partido?

Tras quedarse con un hombre menos, el merengue supo sacar ventaja en la primera parte y resistir tras replegarse defensivamente en campo propio. Por su parte, la Real Sociedad reaccionó en la segunda parte con un penal convertido por Mikel Oyarzabal (56’), pero no le alcanzó para rescatar puntos, pese a dominar la posesión (64%) y disparar 23 veces contra la portería rival. El Madrid, más efectivo, supo sostener el resultado con apenas un 36% de control de balón.

Líderes de LaLiga

Con este triunfo, los dirigidos por Xabi Alonso suman 12 puntos de 12 posibles y lideran en solitario LaLiga, a la espera de lo que haga el Athletic Club de Bilbao, que podría igualarlos en caso de vencer al Alavés.

El arranque perfecto del Real Madrid confirma su condición de candidato, incluso en situaciones adversas como la de hoy en Anoeta, donde resistió y volvió a salir airoso.