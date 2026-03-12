Una trágica situación se registró la noche del miércoles en Quepos, luego de que un grupo armado atacara a balazos una vivienda con la aparente intención de robar droga. En medio del tiroteo, un bebé de un año y nueve meses perdió la vida tras resultar herido de bala en la cabeza.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el menor se encontraba en brazos de su madre cuando los sujetos comenzaron a disparar contra la casa. El ataque ocurrió alrededor de las 9:40 p. m. en un sector cercano a la ruta nacional 34, conocida como la Costanera Sur.

Ataque estaría ligado a un “tumbonazo”

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes habrían ingresado posteriormente a la vivienda y la revolcaron en busca de droga, lo que hace presumir a las autoridades que se trató de un “tumbonazo”, modalidad delictiva relacionada con el robo de estupefacientes entre grupos criminales.

Dentro del inmueble se encontraban seis personas, entre ellas tres adultos y tres menores de edad. Durante el ataque, además del bebé fallecido, un hombre resultó herido por un disparo en el glúteo, mientras que los otros ocupantes lograron salir ilesos.

Las víctimas fueron trasladadas en un vehículo particular al Hospital de Quepos, donde el menor fue declarado sin vida minutos después de su ingreso. El hombre herido permanece hospitalizado y en condición estable.

Violencia del ataque quedó registrada en video

Parte de la balacera quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En el video se escuchan varias detonaciones en pocos segundos; sin embargo, vecinos aseguraron que los disparos se prolongaron por varios minutos, con ráfagas intermitentes.

En la escena del crimen las autoridades ubicaron más de 50 casquillos, lo que evidencia la violencia con la que actuaron los atacantes, quienes habrían utilizado armas de grueso calibre.

Sospechosos huyeron y quemaron el vehículo

Tras el ataque, los responsables escaparon hacia el sector de Parrita, donde abandonaron el vehículo en el que se movilizaban y posteriormente lo incendiaron para eliminar posibles evidencias.

El automóvil quedó completamente calcinado y fue custodiado por la policía para ser analizado por especialistas del Organismo de Investigación Judicial.

Investigación continúa

Las autoridades también investigan los antecedentes de algunos adultos que se encontraban dentro de la vivienda, mientras intentan determinar con precisión el móvil del ataque y la identidad de los responsables.

Este caso vuelve a poner en evidencia la violencia vinculada al narcotráfico y las víctimas colaterales que deja este tipo de enfrentamientos, en el que menores de edad terminan pagando las consecuencias de actividades criminales.