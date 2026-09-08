Raza de perro está al borde de desaparecer: quedan menos de 1.000 en el mundo

Los perros han acompañado a los seres humanos durante siglos y han cumplido funciones que van mucho más allá de ser mascotas.

Algunas razas se destacaron como guardianes, trabajadores, cazadores y compañeros.

Sin embargo, una de estas razas enfrenta actualmente un serio riesgo de desaparecer debido a su baja población a nivel mundial.

La raza de perro que está en peligro de extinción

Se trata del Pastor Belga Laekenois, una de las variantes menos comunes dentro del grupo de pastores belgas.

De acuerdo con información del American Kennel Club (AKC), actualmente existen alrededor de 1.000 ejemplares de Pastor Belga Laekenois en todo el mundo, una cifra que genera preocupación entre quienes trabajan en la conservación de esta raza.

El AKC reconoció oficialmente al Pastor Belga Laekenois en 2020.

Esta organización estadounidense se encarga de promover la crianza, la salud y el bienestar de los perros de raza pura.

La baja cantidad de ejemplares mantiene al Laekenois entre las razas caninas que enfrentan mayores dificultades para garantizar su conservación a largo plazo.

¿Cómo es el Pastor Belga Laekenois?

El Pastor Belga Laekenois pertenece al grupo de los cuatro tipos de pastores belgas, conocidos por su inteligencia, capacidad de aprendizaje y habilidades como perros de trabajo.

Una de sus principales características es su pelaje áspero y de color leonado, que suele presentar sombras negras, especialmente alrededor del morro y la cola.

Su cuerpo combina fuerza y agilidad, características que le permitieron desempeñarse en diferentes labores y adaptarse a condiciones exigentes.

Además, su carácter y capacidad de trabajo hicieron que esta raza tuviera un papel importante en distintos momentos de la historia.

El papel del Laekenois durante las guerras

El Pastor Belga Laekenois también dejó huella durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Los ejércitos utilizaron perros con habilidades de trabajo para cumplir diferentes tareas en los campos de batalla.

El Laekenois participó como perro mensajero y en labores de búsqueda de soldados heridos.

Estas funciones demostraron la resistencia, inteligencia y capacidad de adaptación de la raza en situaciones extremas.

¿Por qué podría desaparecer esta raza de perro?

Uno de los principales problemas que enfrenta el Pastor Belga Laekenois es su escasa popularidad frente a otras razas de perros.

La baja cantidad de ejemplares dificulta mantener una población suficientemente amplia para garantizar su conservación y reducir los riesgos asociados con una población genética limitada.

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