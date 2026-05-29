Un video captó el momento en que un rayo impactó un poste del tendido eléctrico en San Rafael de Alajuela, provocando la caída de varias estructuras y afectando al menos ocho vehículos que transitaban por la zona.

El incidente se reportó a las 2:54 p.m. y generó una importante movilización de cuerpos de emergencia debido al riesgo para las personas que se encontraban en el lugar.

Personas quedaron atrapadas en los vehículos

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, la caída de los postes alcanzó al menos ocho vehículos, todos con personas en su interior.

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El primer recurso que llegó a la escena indicó que los ocupantes se encontraban en condición de atrapamiento, por lo que fue necesario reforzar el operativo de atención.

Amplio despliegue de emergencia

Ante la complejidad de la situación y las condiciones inseguras en el área, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico, una unidad de soporte de vida, la Unidad Especializada de Primera Intervención y una unidad de rescate.

Además, se enviaron dos ambulancias adicionales y personal especializado desde la sede operativa de Tibás para colaborar en las labores de atención y rescate.