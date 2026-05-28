La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en desarrollo en el sector de San Rafael de Alajuela, luego de que un rayo impactara un poste del tendido eléctrico.

El incidente se reportó a las 2:54 p.m. y, tras el impacto, varios postes colapsaron en la zona.

Personas dentro de vehículos resultaron afectadas

De acuerdo con el reporte preliminar, la caída de los postes afectó a personas que se encontraban dentro de vehículos en el sector.

El primer recurso que llegó a la escena reportó al menos ocho vehículos afectados, todos con personas dentro en condición de atrapamiento.

Además, los cuerpos de emergencia indicaron que la zona se mantiene insegura, por lo que la Cruz Roja Costarricense reforzó el operativo con dos ambulancias adicionales y personal especializado que se desplazó desde su sede operativa en Tibás.

Varias unidades fueron enviadas al sitio

La Cruz Roja Costarricense movilizó una unidad de soporte básico, una unidad de soporte de vida, la Unidad Especializada de Primera Intervención y una unidad de rescate.

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El incidente continúa en desarrollo mientras los cuerpos de emergencia trabajan en la atención de las personas afectadas y en la seguridad del área.