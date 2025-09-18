La selección de Costa Rica recibió el mayor descenso en el Ranking FIFA desde abril del 2023 y todo por los dos empates en la eliminatoria ante Nicaragua como visitante y ante Haití de local.

¿Cuál es el puesto actual?

La Sele ahora está ubicada en el lugar 47 del escalafón tras descender 7 lugares, la misma cantidad que bajó hace 29 meses. En total fueron -12,72 unidades lo que perdió la tricolor tras los resultados en la fecha FIFA de septiembre.

¿Cómo está el TOP 8 de selecciones?

España volvió a ser la número uno del planeta tras subir un puesto y Francia superó a Argentina, quien descendió dos lugares tras estar desde el mundial de Qatar como la mejor del planeta.

¿Próxima actualización del Ranking?

La FIFA anunció que será el 22 de octubre que se vuelva a configurar la lista tras los resultados que se den en ese mes con los partidos agendados amistosos y de eliminatoria.