El pasado martes 7 de octubre se tomó una decisión histórica en el país: aprobar la extradición de tres ciudadanos nacionales por primera vez en la historia. Entre ellos el exmagistrado Celso Gamboa, así como alias ‘Pecho de rata’ y alias ‘El gato’.

Ante esta situación, el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, brindó declaraciones al respecto.

¿Qué dijo Randall Zúñiga?

“Como se puede ver aquí no hubo ninguna torpeza, eso es un alegato de la defensa más que pueden decir. En este caso en particular, un juez de la república avaló todas las acciones de OIJ y todo lo que estábamos haciendo estaba dentro de lo correcto, de la legalidad”.

“Nosotros no vamos a revelar si estamos en una investigación contra una persona en particular, nunca lo hemos hecho. Y por más que la defensa alegue, nunca vamos a revelar eso”.

¿Qué opina sobre el hecho?

“Es todo un hito, es la primera vez que tenemos nacionales que están siendo extraditados. Hemos tenido casos anteriores de extranjeros que han sido requeridos por sus propios países de origen”, manifestó”.

“Es toda una nueva página que se abre en la historia de Costa Rica y poco a poco se va a ir determinando que efectivamente las acciones que se ejecutaron en su momento en conjunto con la DEA han tenido un resultado bastante positivo“, finalizó.

Repase las declaraciones al completo en el video.