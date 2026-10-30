Emergencia en la UCR: rama de gran tamaño golpea a mujer

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una emergencia se registró la mañana de este viernes en la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de que una rama de árbol de gran tamaño cayera sobre una mujer que transitaba por el campus universitario.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:30 a. m., en las inmediaciones del antiguo edificio de Bienestar y Salud.

Tras el reporte, personal de Seguridad y Tránsito de la UCR acudió al sitio para auxiliar a la afectada.

Mujer recibió atención en el lugar

Los funcionarios universitarios, capacitados como asistentes de primeros auxilios, brindaron colaboración mientras llegaban los servicios de emergencia.

Posteriormente, una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Calderón Guardia para recibir atención médica.

Hasta el momento, la universidad no ha brindado detalles adicionales sobre la condición de salud de la afectada.

UCR pide precaución a la comunidad universitaria

Ante lo ocurrido, la institución hizo un llamado a estudiantes, funcionarios y visitantes para que transiten con precaución y permanezcan atentos a posibles situaciones de riesgo.

Además, recordó que las personas pueden reportar cualquier anomalía o emergencia mediante los siguientes números:

Central de Seguridad UCR: 2511-4444.

Línea de emergencias: 2511-4911.

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