Rake Quirós celebra cuatro años de Velada Musical con Propósito en beneficio de habitantes de calle

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

La cantante y profesional en salud Rake Quirós celebrará el cuarto aniversario de su proyecto Velada Musical con Propósito el próximo domingo 20 de septiembre en Jazz Café.

El evento benéfico destinará el monto de las entradas, fijado en 6000 colones, a fundaciones que atienden a habitantes de calle.

Quirós es sobreviviente de una embolia pulmonar y una trombosis venosa cerebral, y convive desde hace seis años con encefalomielitis miálgica y disautonomía cardíaca, condiciones que limitan sus salidas de casa a dos o tres veces por semana.

El proyecto nació el 15 de septiembre de 2022 como una iniciativa de responsabilidad social que también apoya un taller de guitarras en Alajuelita, zona vulnerable donde participan niños, jóvenes y adultos.

La velada contará con la presentación de Master Key, Tippy Royce y Enrique Dodero, además del maestro de canto de la organizadora, Jürgen, docente de origen ruso.