Escrito por: Luis Coto.

El podcast Served, revivió esos duelos míticos que enfrentó Nadal ante Novak Djokovic y Roger Federer.

El español afirmó que en el 2017 fue el mejor momento en la carrera de Federer. “Sentías que estabas en sus manos. Jugaba súper agresivo, su saque era súper complicado de leer” declaró el tenista.

Sin embargo, los elogios quedaron para el final tras alabar el gran juego de Novak, a quien considera el mejor tenista que ha enfrentó en toda su carrera.

“Ante Novak, si abres la cancha y no haces demasiado daño, le permites jugar como quiere. En lo que a control de la pelota se refiere, es el mejor jugador al que me he enfrentado y que he visto“ concluyó.

Los títulos respaldan dichas declaraciones, puesto que Novak Djokovic es el único tenista con 24 Grand Slam, luego le sigue Rafael Nadal con 22 y de tercero Roger Federer con 2.