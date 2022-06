Rafa Nadal tiene noticias emocionantes para compartir, dentro y fuera de la cancha. La estrella del tenis, de 36 años, y su esposa Mery “Xisca” Perelló esperan su primer bebé juntos, según ha confirmado este viernes en rueda de prensa en Palma de Mallorca. El atleta también compartió que competirá en Wimbledon, que comienza el 27 de junio. “Si todo va bien, voy a ser padre“, compartió el tenista español.

Nadal explicó a los periodistas que ha mantenido las noticias en secreto porque no suele hablar de su vida personal. “Ya estoy lo suficientemente expuesto en mi vida profesional“, dijo el famoso tenista, que posee 22 títulos de Grand Slam. “A mis seres queridos y a mí nos gusta vivir con un perfil bajo”. “No sé qué cambiará en mi vida porque no tengo experiencia, pero no creo que cambie mi vida profesional”, agregó sobre convertirse en padre.

La noticia llega durante un momento emocionante en su carrera profesional, ya que acaba de lograr su victoria número 14 en el Abierto de Francia a principios de este mes, lo que lo convierte en el campeón de mayor edad en ganar el torneo, que ganó por primera vez con solo 19 años en 2005. “Es algo que nunca creí“, dijo después del partido. “Estar aquí a los 36 años, volver a ser competitivo, jugar en la cancha más importante de mi carrera. Jugar aquí una vez más significa mucho para mí.

Nadal y su esposa se casaron en octubre de 2019 y salieron durante 14 años antes de casarse. En un comentario en 2017, Rafa habló sobre querer expandir su familia. “Me encantaría tener hijos: niños, niñas… Soy una persona que le encantan los niños y soy un hombre de familia. Pero también te digo que la realidad es que los años van pasando, me gustaría empezar a hacer todo esto cuando mi vida deportiva lo determina“, dijo a The Sun. “Creo que también se trata sobre todo de cuidar a los niños. No sé si [viajar] durante todo el año y tener hijos] es lo ideal”.