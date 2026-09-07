Radioterapia: qué debe saber sobre el tratamiento contra el cáncer

La Dra. Tatiana Soto, oncóloga radioterapeuta, explica qué debe saber sobre la radioterapia contra el cáncer.

La radioterapia sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para combatir el cáncer, pero alrededor de este tratamiento todavía existen dudas y temores que es importante aclarar para los pacientes.

La Dra. Tatiana Soto, oncóloga radioterapeuta, explica que la radiación externa no deja a la persona emitiendo radiación al terminar la sesión, y que la mayoría de los tratamientos son ambulatorios.

La especialista detalla que la piel de la zona tratada puede experimentar cambios con el paso de las sesiones, y recomienda evitar el uso de cremas, perfumes o prendas que generen fricción para cuidar adecuadamente la piel durante el tratamiento.