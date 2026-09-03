¡Radiografías sin salir de casa! Descubra cuándo es posible

Cuando se sufre una caída, se tiene un dolor intenso o el médico solicita un examen urgente, vale la pena preguntarse si una radiografía se puede hacer en casa para evitar el traslado del paciente.

Alejandro Mora Roverssi, imagenólogo, explica que este procedimiento es posible para personas con poca movilidad y permite evaluar fracturas, golpes o problemas en tórax y extremidades.

El especialista detalla que el equipo portátil de rayos X se utiliza en el entorno del paciente, y que los resultados pueden obtenerse en poco tiempo para un diagnóstico rápido y certero.