Radiografía: una herramienta diagnostica para detectar problemas de salud

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Cuando un paciente sufre una caída, un golpe o un accidente, la radiografía simple se convierte en la herramienta principal para confirmar o descartar fracturas, ya que su principio básico es visualizar el sistema óseo con claridad, señaló el doctor Luis Fernando Chavarría.

El especialista enfatizó que es poco común encontrar fracturas sin un trauma asociado, por lo que el contexto clínico resulta determinante para solicitar el estudio.

Además de los huesos, las radiografías también son útiles para detectar objetos extraños que los niños suelen tragar accidentalmente, así como para evaluar procesos infecciosos respiratorios como bronconeumonías, siempre integrando la información de la imagen con la evaluación médica integral.