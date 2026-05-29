Rachid Chirino saldrá de Saprissa: Este es su nuevo destino

El Deportivo Saprissa acaba de anunciar, oficialmente, la salida del volante Rachid Chirino de las filas de su institución.

El futbolista se marchará a préstamo por el periodo de un año al recién ascendido Inter San Carlos.

El club hizo público el anuncio a través de un comunicado oficial en sus redes sociales y en su sitio web.

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Chirino llegó a la institución en 2024 y posteriormente militó en la Asociación Deportiva San Carlos a préstamo, donde completó una temporada que le permitió regresar a la institución morada.

Durante su etapa con Saprissa, el atacante disputó 29 partidos oficiales y anotó en tres ocasiones.