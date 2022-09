El actor Andrés García reapareció públicamente luego de darse a conocer que se estaba dejando morir tras ser hospitalizado.

Luego surgieron especulaciones con respecto a que aparentemente, ya le indicó su última voluntad a su esposa Margarita Portillo.

Con el título de “Un mensaje importante a todos mis seguidores”, el actor dominicano-mexicano Andrés García actualizó su canal oficial de YouTube.

Confesó que siente que está viviendo sus últimos momentos.

Con un aspecto muy desmejorado, recomendó a sus seguidores reducir el consumo de alcohol, tomando su caso como ejemplo.

A García lo hospitalizaron el pasado 15 de septiembre con un diagnóstico de cirrosis hepática.

Tuvo que recibir transfusiones de sangre, plasma y plaquetas; también padece de problemas de la médula espinal.

“Queridos amigos, creo importante el mensaje en este programa para aclararles mi estado de salud y el porqué de mi ausencia. Quiero agradecer todas las palabras de cariño y buenos deseos que me dejan en los comentarios de todos los programas en esta y otras plataformas”, escribió el actor.

La esposa, Margarita Portillo, apareció también en el video para informar de una caída reciente que ha mantenido en cama al artista.

“Debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en la médula espinal, el médico le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia (…) Estuvo en el hospital Santa Lucía. Andrés es O-, y en estos tiempos es complicado conseguir”, detalló Portillo. “Hubo un par de días muy difíciles para mí y para él”.

El actor apareció luego, en un clip tomado directamente en el hospital, muy debilitado, diciendo “Pues aquí estamos de nuevo en el hospital; vamos a ver cómo salimos de esta”.

Portillo añadió que García es un paciente difícil, que aún quiere saltarse la dieta, “pero ha estado saliendo adelante, y ha querido compartir esto con ustedes; no ha querido perder el sentido de hacer lo que él hace, trabajar; es un hombre acostumbrado a hacerse cargo de muchas cosas”.

García habló luego, ya desde su casa, y refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

“Quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil”.

También advirtió a los jóvenes y no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática. “Ya cumplo 82 años, y pensé que eran historias, cuentos de nuestros papás, porque nunca conocí a alguien con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo. Piénsenlo, porque me acaba de dar, y créanme que no es agradable”.

“No les diría que no tomen; yo me bebía hasta el último tequila, pero si pueden hacer el esfuerzo de tomarse tres en vez de cinco a la semana, van a evitarse muchos problemas”, compartió desde su sitio de descanso, en la playa.