Los quistes y tumores ováricos suelen ser asintomáticos y desaparecer sin tratamiento, pero dolor pélvico repentino e intenso, vómitos o desmayos pueden indicar complicaciones que requieren evaluación médica inmediata para descartar riesgos mayores.

El Dr. Rodrigo Molina Campos, especialista en ginecología y laparoscopia, explica que estas masas se desarrollan en la pared uterina y se asocian a factores genéticos y alteraciones hormonales, detectables mediante exámenes específicos que determinan si es necesario recurrir a medicación o cirugía, dependiendo de la persistencia e intensidad del dolor.