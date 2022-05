La banda costarricense, Los Waldners, lanzó su nuevo sencillo, “Quisiera que fueras mi novia”, este jueves.

La canción es inspirada en las baladas ochenteras, tipo ‘plancha’ que se cantan en karaokes y que nos llevan entre la nostalgia y el desahogo.

“La idea detrás de “Quisiera que fueras mi novia” gira alrededor de los vínculos que nos hacen estar, retroceder, volver, alejarnos y empezar de nuevo; porque el amor es fuerte y las relaciones complejas.

A veces no se está en un buen lugar, hay circunstancias en contra, no se está listx, o las cosas simplemente no se dan, pero unx sabe cuando se tiene algo especial”.

Detalló la banda, en un comunicado de prensa.