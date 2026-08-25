Si su objetivo es trabajar en una municipalidad, un gobierno local abrió oportunidades para diferentes áreas.
El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Paraíso comparte información sobre plazas disponibles mediante concurso externo.
Los requisitos y experiencia dependen de cada puesto ofrecido. Puede fijarse en dichos requerimientos en la publicación.
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Los currículos se recibirán desde 01 de septiembre de 2026 hasta viernes 11 de septiembre del presente año, a los correos [email protected] y [email protected]. Las personas que quieran participar en el concurso, pueden solicitar el cartel respectivo a partir del 25 de agosto de 2026.