¿Quiere trabajar en otro país? Estos son los requisitos que debe conocer

Trabajar en otro país implica cumplir requisitos migratorios específicos, y el abogado Daguer Hernández advierte que no basta con tener pasaporte y deseos de trabajar.

El especialista explica cómo funcionan realmente las visas de trabajo y que la mayoría de países exigen un contrato o patrocinio de un empleador antes de autorizar el permiso.

Para los costarricenses que quieren hacer el proceso de forma legal, el abogado detalla los documentos que normalmente solicitan, siendo los más problemáticos aquellos con errores o vencimientos. También menciona las señales para identificar ofertas legítimas y evitar estafas, además de cómo incluir a la familia en el proceso migratorio.