Por medio de una publicación, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dio a conocer sobre oportunidades de trabajo para las personas que desean ser agentes de seguridad aeroportuario.
¿Dónde y cuándo?
El próximo jueves 9 de octubre se celebrará la Feria de Empleo GCG, la cual tendrá oportunidades para optar por este puesto.
Actividad se realizará en el INA de Heredia San Francisco.
Horario
Será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Requisitos
- Noveno año (mínimo).
- Carnet de Agente de Seguridad al día (indispensable).
- Excelente presentación personal.
- Disponibilidad de horarios rotativos.
- Residir en Alajuela o Heredia.
- Ser una persona proactiva.
Si desea más información, puede escribir a los correos: tatiana.gonzalez@gcggroup.com y stephanie.hernandez@gcggroup.com.