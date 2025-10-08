Por medio de una publicación, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dio a conocer sobre oportunidades de trabajo para las personas que desean ser agentes de seguridad aeroportuario.

¿Dónde y cuándo?

El próximo jueves 9 de octubre se celebrará la Feria de Empleo GCG, la cual tendrá oportunidades para optar por este puesto.

Actividad se realizará en el INA de Heredia San Francisco.

Horario

Será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos

Noveno año (mínimo).

Carnet de Agente de Seguridad al día (indispensable).

Excelente presentación personal.

Disponibilidad de horarios rotativos.

Residir en Alajuela o Heredia.

Ser una persona proactiva.

Si desea más información, puede escribir a los correos: tatiana.gonzalez@gcggroup.com y stephanie.hernandez@gcggroup.com.