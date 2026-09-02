¿Quiere preparar masa madre desde cero? Estas son las claves que debe saber

La masa madre es un cultivo de microorganismos que se inicia con solo harina y agua, y que requiere paciencia y constancia para que las bacterias y levaduras se activen y crezcan.

Marula y Roberto, expertos en fermentación, explican que el proceso consiste en mezclar 50 gramos de harina y 50 gramos de agua durante cinco a siete días, removiendo diariamente y alimentando la mezcla para que desarrolle burbujas y un olor característico.

Los especialistas destacan que cada masa madre es única porque las levaduras silvestres del ambiente le dan una personalidad particular, y que este proceso de fermentación ácido láctica no solo mejora la textura del pan sino también su digestibilidad.