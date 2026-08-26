¿Quiere correr una maratón? Aquí le enseñan cómo prepararse

Una actividad especial permitirá a los interesados en correr maratones conocer todo lo que conlleva esta disciplina, desde la alimentación adecuada hasta los entrenamientos necesarios.

Los organizadores enfatizaron la importancia de tener un corazón sano para participar en este tipo de eventos de alta exigencia física.

El maratonista Alejandro López, cuenta su experiencia practicando esta actividad. “Esta maratón nos ayuda a estar más enfocados en nuestro día a día, tener un objetivo claro. Eso hace que uno se cuide más con las pequeñas cosas como dormir bien, tener una buena alimentación para rendir de la mejor manera”



La iniciativa busca educar a los participantes sobre los cuidados que deben tener para prepararse de manera segura y efectiva para una maratón.