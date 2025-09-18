Un video de una cámara de seguridad muestra cómo un sujeto saca un arma de fuego y amenaza a varias personas que es encontraban en un bar en Guápiles.

¿Cuándo se dio este hecho?

El fin de semana.

¿Qué originó la disputa?

No se tienen claras las razones que derivaron la acalorada discusión.

Implicados

Tanto el sujeto que encañona como las víctimas, pertenecen a dos organizaciones criminales, las cuales son rivales.

Quien utiliza el arma es de apellido Castro Moya, conocido con el alias de “Cotoño”. En horas de la noche de este miércoles ya fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los dos jóvenes que sufrieron las amenazas son hijos de un sujeto de apellidos Blanco Ramírez, conocido con el alias de “La H”, quien es líder de una organización vinculada a alias “Diablo”.