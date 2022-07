Si bien es posible que un día estés en la cima del mundo con millones en el banco, a veces la vida se te presenta y, antes de que te des cuenta, es posible que te encuentres con mala suerte al día siguiente. Lo mismo ocurre con algunas celebridades.

Te presentamos algunas caras famosas que ahora tienen trabajos que son bastante diferentes de aquellos por los que originalmente eran conocidos. Esto es lo que estas celebridades están haciendo en estos días.

Jim Carrey

El brillante comediante, maestro impresionista y actor Jim Carrey iluminó nuestras pantallas y nos hizo reír en innumerables películas como Tonto y retonto y La máscara. Si bien es mejor conocido por sus actuaciones, también es un pintor apasionado. Pasa la mayor parte de su tiempo libre pintando.

Cameron Diaz

Cameron Diaz ha tenido una carrera actoral bastante exitosa, apareciendo en películas como La Máscara, Los ángeles de Charlie, Shrek y muchas más. También ha escrito libros sobre salud y bienestar. En el 2017, anunció que se retiraba de la actuación y desde entonces comenzó una compañía de vinos orgánicos llamada Avaline.

Chuck Norris

Chuck Norris es un conocido actor y estrella de acción que también se convirtió en una sensación de Internet en los primeros días de la red mundial. No solo es actor, sino que también comenzó una fundación llamada Kickstart Kids, que tiene el objetivo de usar “karate para enseñar valores de construcción de carácter a los estudiantes”.

J.K. Rowling

J.K. Rowling siempre será conocida como la autora de la serie de Harry Potter. Desde que se convirtió en una de las personas más ricas del mundo, se ha involucrado activamente en causas benéficas. Es la presidenta de Gingerbread, una organización que ayuda a padres solteros necesitados. Mientras sigue escribiendo, gran parte de su tiempo libre lo dedica a obras de caridad.

Dwayne La Roca Johnson

Si bien Dwayne es mejor conocido por sus carreras de luchador y actor, también lanzó una línea de ropa para hacer ejercicio, que se llama Project Rock.

Gene Hackman

Gene Hackman es un actor galardonado que ha aparecido en innumerables películas, incluidas Superman, Unforgiven y Bonnie and Clyde. Después de una increíble carrera como actor, persiguió otra de sus pasiones, la escritura. Ahora disfruta escribiendo novelas históricas.

Lucy Liu

Lucy Liu es una actriz exitosa pero también es una artista visual muy talentosa, que mucha gente no conoce. Aunque todavía aparece esporádicamente en programas de televisión, dedica la mayor parte de su tiempo a crear impresionantes piezas de arte visual.

Tara Reid

Tara Reid estaba en la cima de su carrera en la década de 2000 después de protagonizar películas exitosas como American Pie y The Big Lebowski. En estos días, Reid trabaja como propietaria de un restaurante y ha lanzado una línea de ropa y perfumes.

Julia Stiles

Julia Stiles apareció en innumerables películas y papeles televisivos, apareciendo en éxitos como 10 cosas que odio de ti, The Prince & Me y la serie de películas Bourne. Incluso con su ocupada carrera como actriz, Stiles ha logrado encontrar el tiempo para hacer trabajo filantrópico. Ha trabajado con Amnistía Internacional y Habitat For Humanity.