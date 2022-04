Si bien no se ha hecho oficial es un secreto a voces que el ‘Tico’ será el reemplazo de Osorio

El América de Cali quiere recomponer el camino en la Liga Betplay Dimayor tras la salida de Juan Carlos Osorio, quien cumplió una de sus peores campañas como técnico con un saldo de 49 juegos dirigidos y un registro de 15 victorias, 23 derrotas y 11 empates para un rendimiento total del 38.10 por ciento.

Actualmente, el América de Cali marcha en la décimo segunda posición de la Liga Betplay Dimayor con 18 unidades y menos uno en la diferencia de gol, pero a tan solo dos puntos del Envigado que es octavo.

Por la fecha 14 del rentado local, el cuadro ‘Escarlata’ revivió tras derrotar 3-2 a Millonarios en el Pascual Guerrero con anotaciones de Carlos Sierra que se fue de doblete y Daniel Mosquera.

En la próxima jornada, la ‘Mechita’ deberá visitar en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional que es el actual líder del campeonato tras el triunfo ante Patriotas en el estadio la Independencia de Tunja.

Si bien los ‘Diablos rojos’ no han confirmado a su nuevo timonel, es un secreto a voces que Alexandre Guimarães tomará las riendas del club al que sacó campeón en el segundo semestre de 2019 al derrotar al Junior de Barranquilla.

El ‘Tico’ llegaría esta semana a Cali para ponerse al frente del América y empezar así segundo ciclo en la Sucursal del cielo tras su paso sin pena ni gloria por Atlético Nacional en 2021, donde salió por la puerta de atrás debido los malos resultados.

De acuerdo a la información de Los Dueños del Balón de Cali de Antena 2, el cuerpo técnico de Alexandre Guimarães estaría conformado por su asistente Juliano Fontana y Felipe García como su preparador físico.

Precisamente, uno de los objetivos del grupo de trabajo de Guimarães será la recuperación de la parte física del plantel que tanto le paso factura a Juan Carlos Osorio tras las constantes lesiones de los jugadores.

Por otro lado, durante una entrevista al programa Blog Deportivo de Blu Radio, Tulio Gómez, máximo accionista de la institución americana, aseguró que aún no se ha cerrado la contratación del entrenador brasilero nacionalizado costarricense.

Está todo dado para el Alexandre Guimarães llegue al América de Cali

“No hemos oficializado la llegada de Guimarães, está muy cerca y todos lo dan por hecho. Mañana queremos oficializar nuestro nuevo cuerpo técnico. Faltan unos detalles, nada está acordado hasta que todo esté acordado, no se pueden quedar cabo suelto, porque los agentes son jodidos. Hasta que no esté firmado, no lo anunciamos”.

No obstante, declaró que las conversaciones están muy adelantadas y que restan tan solo detalles para sellar el acuerdo con exseleccionador de Costa Rica.

“Entre el cuerpo técnico nuevo y América ya está todo acordado. Está en un 95 %, faltan detalles, es un hecho, pero el ‘pan se quema en la puerta del horno’. Hay que esperar”.



Además, ponderó el trabajo del costarricense en su primer ciclo en donde le dio el título de liga después de 11 años de sequía.

“Con Guimarães me sabía la nómina de memoria como dicen por ahí, equipo ganador no se cambia. Salieron jugadores de ese equipo campeón, pero llegaron otros. Un equipo debe tener esquema, porque las salidas se dan y hay que tener plan B”.



En su primera etapa como entrenador del América, Alexandre Guimarães dirigió un total de 38 encuentros con 19 partidos ganados, 9 empates y 10 derrotas.