¿Quiénes faltan por declarar en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza?

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La familia de Nadia Peraza solicita la pena máxima de 196 años de prisión contra Jeremy Buzano Paisano, principal sospechoso del femicidio ocurrido en el que es considerado el caso más violento en la historia del país, según advirtió el abogado querellante.

Los restos de Nadia fueron hallados por partes en un macabro descubrimiento: los huesos estaban dentro de una refrigeradora, mientras que el tejido blando fue encontrado en envases separados, lo que evidencia que el imputado tuvo aproximadamente tres meses para desmembrar el cuerpo.

La forense a cargo, con 18 años de ejercicio profesional, declaró que ha visto personas degolladas pero nunca un nivel de desmembramiento tan atroz que implicara separar tejido, músculo y hueso de esta manera.

El abogado de la familia señaló que Buzano actuó con ensañamiento al amputar los genitales y las glándulas mamarias de la víctima, partes que junto con los pies no aparecieron en la escena, por lo que aún faltan expertos que determinen qué sucedió con esos restos.