¿Quién viste a las mascaradas? Una costurera en Barva nos cuenta sus secretos

Mariela, vecina de Barva en Heredia, es la artesana que confecciona los trajes de los payasos que protagonizan las mascaradas tradicionales, una labor que la ha convertido en una figura clave de las festividades locales durante épocas festivas.

Su taller se llena de pedidos de quienes buscan vestimenta auténtica para estas celebraciones, donde la creatividad y precisión en la costura son fundamentales para mantener viva una tradición que identifica a la comunidad.

La demanda de sus servicios refleja el arraigo de las mascaradas en la cultura popular y el valor de quienes preservan este patrimonio desde el oficio manual.