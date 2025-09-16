Un duelo con mucha historia acapara todas las luces durante la jornada 9 del torneo de Apertura 2025.

Saprissa visita al Herediano, en un cara a cara que llama la atención por el momento de ambos equipos, pero también por sus entrenadores.

El duelo directo entre Vladimir y Medford

Desde los banquillos, el historial favorece a Hernán Medford, actual técnico rojiamarillo. En cuatro enfrentamientos directos contra Vladimir Quesada, el “Pelícano” suma dos victorias, mientras que Quesada registra una y el otro duelo terminó en empate.

El factor estadio

Los números en el estadio Carlos Alvarado también juegan a favor del “Team”. En los últimos cinco partidos disputados en esa sede ante Saprissa, el Herediano los ganó todos, una verdadera pesadilla para el cuadro morado.

¿Cuándo es el partido?

Herediaa y Saprissa se enfrentan este miércoles 17 de septiembre a las 8:00 de la noche.