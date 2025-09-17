El Ministerio de Educación Pública (MEP) responde que el plan para regular el uso de celulares por estudiantes ya está en manos del Consejo Superior de Educación, el cual deberá tomar la decisión final.

El ministro señaló que el uso de estos dispositivos será regulado por los profesores dentro de los centros educativos, buscando un equilibrio entre la tecnología y el aprendizaje.

También que los estudiantes si podrán estar comunicados con sus padres, y por ello se darán de 2 a 3 recreos en el comedor para que puedan acceder al celular.