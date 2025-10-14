La UNAFUT publicó recientemente la lista completa de recaudación y asistencia de la primera vuelta del campeonato de Apertura 2025, y la diferencia es marcada en varios aspectos que repasamos a continuación.

¿Quién llevó más gente?

Saprissa, Alajuelense, Herediano y Liberia. En ese orden se acomoda el top cuatro de equipos con más asistencia a su estadio. Acá las cifras:

Saprissa: 46,869

Alajuelense 25.970

Herediano: 8,066

Liberia: 7,513

Saprissa casi duplica a su máximo perseguidor, le saca 20,899 personas. También quintuplica la cantidad que llevó Herediano.

La sanción de Alajuelense

Es válido aclarar que, Alajuelense tuvo restricciones de aforo en los primeros cuatro partidos del Apertura 2025, esto tras los hechos de la pasada final nacional, y una particular situación con lanzamiento de objetos.

A nivel económico

La diferencia acá es aún más marcada. Saprissa saca casi ochenta millones de colones de ventaja respecto a Alajuelense, pero curiosamente ese no es el segundo que más recaudó, ni siquiera es un equipo tradicional.

Así está la lista:

Saprissa: ₡107,392,081

Liberia: ₡42,082,500

Alajuelense: ₡27,964,448

Pérez Zeledón: ₡22,482,300

La lista al completo