¿Quién lideraba célula de alias “Diablo” en Jacó? Hombre fue detenido en violento operativo

En las calles de Jacó se movía uno de los hombre de confianza de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. Mientras turistas y vecinos recorrían uno de los principales destinos del Pacífico, en esta zona operaba una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y que movía importantes cantidades de dinero.

¿Quién es la persona que lideraba uno de los grupos aliados de “Diablo” en Jacó?

Al frente, según las autoridades, estaba un hombre de apellidos Saborío Monge. Su perfil era clave dentro de la organización.

“Propiamente en lo que se relaciona a la venta de cocaína, marihuana y otras drogas en la localidad de Jacó y Quepos, y también en la localidad de Orotina”, dijo Carlo Díaz, Fiscal General.

Además del control de la distribución, Saborío Monge también recogía el dinero producto de la venta de droga en el Pacífico y lo trasladaba hasta Guápiles, territorio históricamente vinculado a Alejandro Arias Monge.

Capturado

A Saborío lo detuvieron en los allanamientos realizados el miércoles en la noche, junto a otras cinco personas más.

Dentro de los detenidos figuran:

Ahora las autoridades buscan determinar el poder de esta célula y cuál era el alcance de sus operaciones.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.