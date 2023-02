Erling Haaland se transformó en la gran sensación del fútbol europeo desde que comenzó a convertir goles en su llegada al Borussia Dortmund. Fueron 86 tantos en 89 partidos en el equipo alemán en sus tres temporadas, números increíbles para el sorprendente delantero noruego. Esas cifras le valieron ser transferido al Manchester City de Pep Guardiola, donde mantiene su ritmo anotador arrollador.

Mientras Haaland sigue quebrando récords en el club de la Premier League, apareció otro jugador con un perfil similar que llamó la atención de todos en el fútbol en Italia. Recién el año pasado, Rasmus Hojlund apareció en el mapa futbolístico cuando fue vendido desde el Copenhague, de Dinamarca, al Sturm Graz austríaco en sólo dos millones de euros.

Tras convertir 12 tantos, el Atalanta puso sus ojos en el danés y, tras el pago de una suma cercana a los 17.000.000 de la moneda europea, desembarcó en el Calcio y provocó una revolución con su estilo. Tanto que se pusieron en marcha las comparaciones con el gigante de Noruega. “Si piensas a quién se parece, rápidamente te viene a la cabeza Haaland, pero a mí me gusta Hojlund y no me gusta Haaland”, declaró el ex jugador Antonio Cassano, hoy analista en la TV italiana.

El otro que aprovechó la consulta sobre la comparación con Haaland y su futbolista fue el propio DT del conjunto de Bérgamo. “Las características son muy parecidas, sobre todo en las aceleraciones. Es un jugador muy rápido, hace los 100 metros en menos de 11 segundos. Para su estatura, tiene un centro de gravedad bajo y una frecuencia de paso increíble: estoy convencido de que tendrá una gran carrera. Técnicamente siempre muestra cosas diferentes y mejores”, analizó Gian Piero Gasperini, DT del Atalanta.

Hojlund lleva seis goles en 20 partidos, una marca diferente a las que lleva el delantero noruego, pero sus 1.91 metros y la capacidad atlética se asemejan al potencial del 9 del City, que mantiene su ritmo anotador con 32 tantos en 30 encuentros.

“Es un gran talento, fuerte físicamente y con una gran velocidad. Tiene todo para volverse muy fuerte, está trabajando con el entrenador adecuado y con el equipo adecuado”, analizó Toloi, el capitán de Atalanta cuando le preguntan por el delantero nórdico, que ya creció en su valor de mercado. Según indicó la Gazzetta dello Sport, su precio en una transferencia futura podría rondar los 40 millones de euros.

En la actualidad, Højlund es una fija para Gasperini en el Atalanta. Y también para la directiva de la institución de la Serie A. “Más que una apuesta, es una gran inversión muy deseada por el club. Pocos jugadores de 2003 tienen este tiempo de juego en Italia, tiene un gran margen de mejora y con nuestro DT puede llegar a ser muy fuerte”, dijo D’Amico, director deportivo de la entidad lombarda.

El danés ya está por encima de los veteranos Duván Zapata y Luis Muriel en la rotación del conjunto que marcha en el tercer lugar del Calcio con 41 puntos -los mismos que Roma y Milan- a 18 unidades del indiscutible líder del certamen, Napoli.