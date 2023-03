Un gran jurado en Nueva York acusó formalmente al ex presidente. Un vistazo a las figuras clave en el caso

Mientras Donald Trump se abría camino hacia la victoria en la campaña presidencial de 2016, aliados clave habrían pagado a dos mujeres que habían estado pensando en hacer públicas las denuncias de encuentros extramatrimoniales con el republicano.

Se cree que los sobornos, y la forma en que la compañía de Trump contabilizó uno de ellos, están en el centro de una investigación de un gran jurado que condujo a una acusación penal y podría resultar en el primer enjuiciamiento penal de un ex presidente de Estados Unidos.

Un vistazo a las figuras clave en el caso:

Stormy Daniels

Una actriz porno que también ha tenido pequeños papeles en películas convencionales como Virgen a los 40, a Daniels le pagaron USD 130.000 para guardar silencio sobre lo que ella dice que fue un encuentro sexual incómodo e inesperado con Trump en una competencia de golf con celebridades en Lake Tahoe en 2006. Trump niega haber tenido relaciones sexuales con Daniels.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, recibió el dinero en las últimas semanas de la campaña presidencial de Trump de 2016 después de que su representante dijera que estaba dispuesta a hacer declaraciones oficiales al National Enquirer o por televisión confirmando un encuentro sexual con Trump.

Daniels intentó sacar provecho de su nueva notoriedad después de que se hizo pública la noticia del pago, y se embarcó en una gira nacional de clubes de striptease en 2018. Durante una parada en Columbus, Ohio, Daniels fue arrestada bajo sospecha de tocar inapropiadamente a un oficial encubierto, pero los cargos fueron desestimados horas después.

Su ex abogado, Michael Avenatti, cumple 11 años de prisión por extorsión y fraude, incluida una condena por robar USD 297.000 en ganancias del libro de Daniels de 2018, Full Disclosure.

KAREN MCDOUGAL

Una ex modelo de Playboy que dijo que tuvo una aventura de 10 meses con Trump a mediados de la década de 2000, McDougal recibió USD 150.000 en 2016 por parte de la empresa matriz del National Enquirer por los derechos de su historia sobre la supuesta relación. Trump niega cualquier aventura.

La historia nunca se publicó. La empresa suprimió la historia de McDougal hasta después de las elecciones, una dudosa práctica periodística conocida como “atrapar y matar”. American Media Inc. ha reconocido que sus pagos a McDougal se realizaron específicamente para ayudar en la candidatura electoral de Trump y se hicieron “en concierto” con su campaña.

McDougal ha dicho que Trump trató de pagarle después de su primera cita sexual en un bungalow en el Hotel Beverly Hills en 2006. McDougal dijo que continuó la relación con Trump durante unos 10 meses y la rompió en abril de 2007 porque se sentía culpable.

Michael Cohen

Abogado de formación, Cohen trabajó para la Organización Trump de 2006 a 2017, sirviendo como asesor de Trump. Una vez proclamó con orgullo que “recibiría una bala” por su jefe.

Cohen tomó la iniciativa de organizar el pago a Daniels, pasándolo a través de una corporación que estableció para ese propósito. Él dice que luego fue reembolsado por Trump, cuya compañía registró el pago y las bonificaciones relacionadas como “gastos legales”.

Unos meses antes, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del National Enquirer hiciera un pago similar de USD 150.000 a McDougal por los derechos de su historia sobre una supuesta aventura con Trump.

Cohen grabó una conversación en la que él y Trump hablaron sobre el arreglo para pagarle a McDougal a través del tabloide. En un momento, Trump dijo: “¿Cuánto tenemos que pagar por esto? ¿Ciento cincuenta?”. Trump niega la aventura.

Después de que Trump se convirtió en presidente, Cohen se presentó como alguien que podría asesorar a los clientes corporativos sobre la nueva administración, recaudando fuertes honorarios de las empresas que buscaban influencia en la nueva Casa Blanca.

En 2018, los fiscales federales acusaron a Cohen de evadir impuestos relacionados con sus inversiones en la industria de los taxis, de mentirle al Congreso y de infracciones financieras de campaña relacionadas con los pagos de dinero secreto.

Cohen, quien culpó a Trump por sus problemas legales, se declaró culpable y cumplió cerca de un año en prisión antes de ser puesto en confinamiento domiciliario debido a la pandemia de COVID-19. Se declaró culpable y cumplió condena en una prisión federal y ahora es un testigo de cargo clave en la investigación del fiscal de distrito de Manhattan.

Allen Weisselberg

Weisselberg, director financiero durante mucho tiempo de la Organización Trump, tomó decisiones clave sobre cómo la empresa llevaba sus libros, pero no parecía estar cooperando con la investigación del dinero secreto.

Durante su testimonio ante el Congreso en 2019, Cohen dijo que fue Weisselberg quien decidió cómo estructurar su reembolso por el pago a Stormy Daniels. Cohen dijo que Weisselberg pagó el dinero durante 12 meses “para que pareciera un anticipo”.

Los fiscales federales otorgaron a Weisselberg una inmunidad limitada de enjuiciamiento a cambio de su testimonio ante el gran jurado en su investigación de los pagos. Pero la oficina del fiscal de distrito de Manhattan finalmente presentó cargos no relacionados contra Weisselberg por evadir impuestos sobre la renta en beneficios laborales que obtuvo de la compañía de Trump, incluido un apartamento gratuito y un automóvil de lujo.

Se declaró culpable y está cumpliendo una breve condena en prisión que expirará en abril.

David Pecker

Ex editor del National Enquirer y amigo de Trump desde hace mucho tiempo, Pecker testificó dos veces ante el gran jurado sobre la participación del tabloide en la supresión de historias negativas sobre Trump.

Pecker se reunió con Cohen durante la campaña de Trump de 2016 y dijo que la empresa matriz del Enquirer ayudaría a comprar y enterrar historias potencialmente dañinas sobre la relación de Trump con las mujeres.

Pecker, quien era el presidente y director ejecutivo del Enquirer en ese momento, acordó mantener a Cohen informado de tales historias. En junio de 2016, alertó a Cohen de que el abogado de McDougal se había acercado a la publicación para vender su historia sobre una supuesta aventura con Trump.

El propietario del Enquirer en ese momento, American Media Inc., acordó pagar a McDougal por “derechos de vida limitados” a la historia de su relación con “cualquier hombre casado en ese momento”. El editor dijo que la presentaría en dos portadas de revistas e imprimiría más de 100 de sus artículos a cambio de 150.000 dólares.

Cohen firmó un acuerdo para comprar la parte de confidencialidad del contrato de McDougal por USD 125.000 a través de una empresa que formó, pero Pecker luego canceló el trato y le dijo a Cohen que rompiera el acuerdo.

Los fiscales federales acordaron en 2018 no procesar a American Media a cambio de su cooperación en la investigación de financiamiento de campaña que condujo a la declaración de culpabilidad y sentencia de prisión de Cohen. La Comisión Federal de Elecciones multó a la compañía con USD 187.500, considerando el trato de McDougal como una “contribución en especie corporativa prohibida”.

Pecker renunció como director ejecutivo de la editorial en 2020.

Alvin Bragg

Bragg, el primer fiscal de distrito negro de Manhattan, podría convertirse en el primer fiscal en cualquier lugar en presentar un caso penal contra un ex presidente de los Estados Unidos. El demócrata heredó una investigación de Trump cuando asumió el cargo en enero de 2022.

Bragg creció en Harlem durante la epidemia de crack de la década de 1980, donde dice que la policía lo detuvo a punta de pistola seis veces. Graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, anteriormente trabajó como fiscal federal, fiscal general adjunto del estado, abogado de derechos civiles y profesor de la facultad de derecho.

Bragg hizo campaña para el cargo como reformador progresista. Fue elegido con el 83% de los votos en el azul profundo de Manhattan.

Después de asumir el cargo, Bragg detuvo una investigación sobre los tratos comerciales de Trump que se consideraba que cobraba impulso hacia una posible acusación. Pero después de que sus fiscales ganaran un juicio el año pasado en el que la empresa de Trump, la Organización Trump, fue condenada por fraude fiscal, Bragg convocó a un nuevo gran jurado para examinar los pagos de dinero secreto.

Jpseph Tacopina

Un abogado nacido en Brooklyn conocido por sus elegantes trajes y su clientela famosa, Tacopina es la cara pública del equipo de defensa de Trump.

Trump es solo el último gran nombre en recurrir a Tacopina, cuyos clientes anteriores incluyen a los raperos Meek Mill, Jay-Z y A$AP Rocky y al gran beisbolista Alex Rodríguez.

En las últimas semanas, Tacopina ha estado presentando el caso del ex presidente en programas de noticias de televisión, cuestionando la investigación y los motivos de Bragg, desafiando la credibilidad de Cohen como testigo estrella y sugiriendo que Trump fue extorsionado.

No siempre fue así. En una aparición televisiva en 2018, mucho antes de que Tacopina comenzara a representar a Trump, le dijo a CNN que el pago a Daniels parecía ser “ilegal” y un “problema potencial de financiamiento de campaña”. Le dijo a la red que las afirmaciones de que Trump no estaba al tanto del pago “no pasan la prueba de la cara seria”.

Trump contrató a Tacopina en enero, inicialmente para defenderlo de una demanda civil presentada por la columnista de revista E. Jean Carroll, quien dice que Trump la violó a mediados de la década de 1990. Ese caso está programado para ir a juicio el próximo mes.

Tacopina jugó hockey sobre hielo en la universidad y luego incursionó como agente de jugadores. Es dueño de SPAL, un equipo en el segundo nivel del fútbol italiano.

Susan Necheles

Necheles es una abogada defensora de la ciudad de Nueva York que representó a la compañía de Trump en su juicio por fraude fiscal el año pasado y ha estado trabajando entre bastidores en la defensa penal del ex presidente, reuniéndose con los fiscales en un intento de evitar posibles cargos.

En el pasado, se desempeñó como abogada del difunto subjefe de la familia criminal Genovese, Venero Mangano, conocido como Benny Eggs, y defendió al abogado de John Gotti, Bruce Cutler, en un caso de desacato a la corte a principios de la década de 1990. En los últimos años, el graduado de la Facultad de Derecho de Yale ha representado a la heredera del licor Clare Bronfman en el caso de la secta NXIVM.

Al igual que Tacopina, Necheles es un ex fiscal de Brooklyn.

Durante el juicio de la Organización Trump, se refirió a Trump como “presidente Trump”.

“Esta no es una declaración política”, explicó a los miembros del jurado. “Mis padres eran inmigrantes y migrantes”, continuó. “Y en mi casa nos referíamos a todos los ex presidentes como presidentes por respeto al cargo, ya sea que lo apoyáramos o no estuviéramos de acuerdo con él”.

MATTHEW COLANGELO

Bragg contrató a Colangelo en diciembre para dirigir la investigación. Anteriormente trabajaron juntos en asuntos relacionados con Trump como altos funcionarios en la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Durante su mandato en la oficina del fiscal general, Colangelo trabajó en una demanda que resultó en el cierre de la fundación benéfica de Trump por malversación de fondos. También formó parte de una ola de litigios estatales contra las políticas de la administración Trump, lo que resultó en docenas de demandas que desafiaron todo, desde estándares ambientales diluidos hasta cambios en el servicio de correo de EEUU antes de las elecciones de 2020.

Después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, Colangelo se unió al Departamento de Justicia de EEUU y fue temporalmente el tercero al mando. Luego se convirtió en adjunto principal de la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Vanita Gupta. Anteriormente, Colangelo se desempeñó como asistente adjunto del presidente Barack Obama, fue subdirector del Consejo Económico Nacional y jefe de gabinete del secretario de Trabajo de EEUU.

