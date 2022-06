Un romance de más de 10 años. Más de una década juntos, en el que vivieron con intensidad y amor alrededor del mundo.

Sus hijos Milan y Sasha son el fruto de aquellos días de pasión entre la artista internacional y la estrella del deporte mundial.

Pero el Waka Waka parece haber entrado en su peor etapa, dado que Gerard Piqué y Shakira atraviesan una pesadilla en medio de sus sueños, detalló Infobae.

Los medios de comunicación de España pusieron en alerta a sus seguidores, cuando Marca, de Madrid, informó que el central del Barcelona estaba viviendo en su casa de soltero en la capital catalana.

No se trataba de algo esporádico ni casual, ya que el defensor se instaló hace unas semanas en su nuevo hogar.

Los rumores sobre la crisis amorosa fueron desarrollados por el portal El Periódico, de la ciudad condal, al asegurar que los motivos del conflicto se generaron a partir de una infidelidad que recae sobre los hombros del futbolista.

Y en las últimas horas, en el podcast Mamarazzis, realizado por las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, dieron detalles sobre la “tercera en discordia”, al subrayar que se trataría de “una joven rubia de 20 años, que trabaja como modelo en eventos privados”.

“La cantante lo ha pillado con otra y por eso habría tomado la decisión de separarse”, aseguró Laura Fa en diálogo con su compañera.

Y agregó: “Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizá no queda en nada, pero eso, (por la infidelidad), ha pasado”.

En este sentido, también surgió otra hipótesis propuesta por el periodista Melih Esat Acil, quien ha manifestado en su cuenta de Twitter que la infidelidad se había concretado con la madre de un compañero del Barcelona.

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente”, fue el mensaje del cronista turco, que luego fue desmentido.

La noticia tomó dominio público de inmediato. Y en una de sus últimas apariciones, la cantante y el futbolista fueron abordados por varios periodistas y fotógrafos de la agencia Europa Presss, quienes registraron un reciente encuentro entre la colombiana y el español a bordo de uno de sus vehículos.

Si bien los cronistas intentaron consultar sobre su situación actual, ambos optaron por ignorar a la prensa y esquivar las punzantes preguntas sobre su posible separación.

Lo llamativo es que las conductoras de Mamarazzis dieron detalles de las últimas noches de Piqué, al que consideran que “está desatado”, saliendo de fiesta con varios de sus compañeros del Blaugrana como Riqui Puig en las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona más codiciada de la capital catalana.

En un mundo globalizado y cada vez más conectado, las publicaciones en las redes sociales de los protagonistas fueron otro enfoque de análisis.

Ninguno de los dos ha emitido ningún detalle con relación a la noticia que generó un revuelo internacional.

Y los expertos en la prensa de espectáculos se animan a insinuar que la canción Te felicito -lanzada en abril- sería sobre esta crisis que tendría Shakira con Gerard Piqué.

Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show…

Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos.

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti; es una de las partes más destacadas del hit de la colombiana.