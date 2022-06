Recientemente la influencer de moda y belleza Priscy Scoto hizo uso de su Instagram para subir varias historias donde expuso a su novio, quien le fue infiel. Mencionó “prefiero que se enteren primero por mí”, dicho eso procedió a subir un video de Jorge David donde se podía ver claramente que estaba besando a otra chica. Aparte de las pruebas dio a conocer que ignoró red flags para poder continuar con su relación.

Priscy es una chica de 25 años, nacida en Monterrey. Lleva dos años viviendo en la mejor zona de Cancún, comenzó su canal de YouTube hace tres años pero las redes sociales es donde cuenta con más seguidores, por ejemplo TikTok con más de 2 millones e Instagram con más de quinientos mil followers. Su contenido va enfocado a moda, estilo de vida y viajes, además de compartir su día a día de las actividades que realiza. Tiene su propia línea de ropa, Rivera, y ha realizado colaboraciones con marcas como Chanel, Hermes, Valentino, Balenciaga y Prada.

En las últimas horas se volvió tendencia en Twitter por haber expuesto por medio de historias en IG la infidelidad de su novio y hablar sobre lo que son las relaciones tóxicas, debido al suceso decidió terminar su relación con Jorge David. Explicó que le habían hecho llegar un par de videos donde se ve a su novio bailando reggaetón y besando a una mujer desconocida, en ese momento fue que abrió los ojos y decretó que era momento de ponerle fin al noviazgo.

A pesar de reenviarle por chat las pruebas a David, siguió negando los hechos y escudándose en la excusa de “solo estábamos bailando”, a lo que respondió la influencer entre lágrimas “una infidelidad no se perdona”. La joven declaró que reconoció el haberse enfrentado por más de un año a varias red flags que dejaba pasar porque lo amaba y por el bien de la relación pero después del último incidente no dio más oportunidades. Explicó que en los últimos meses la pasó muy mal, pues no es fácil salir de una relación donde se tienen muchos sentimientos de por medio, pero tener el valor necesario de enfrentar una ruptura es lo que cuenta, concluir un ciclo que lastima es valiente, según su testimonio.

Alrededor de hace aproximadamente un año, Priscy había atravesado por una relación con su actual ex novio y lo mostró por una foto en redes sociales donde compartió la historia de su relación tóxica, confesó en cámara que había regresado con el innombrable. En su reciente revelación dijo que le fue muy complicado concluir el noviazgo, sin embargo gracias a que acudió a terapia y que trabajó en su amor propio es como logró llegar a esa resolución.

“Me duele porque yo si valoré muchísimo nuestra relación, yo respeté, me duele el tiempo que perdí, la traición, me duele todo lo que lo amé, me duele más lo poco que me quise y lo difícil que me fue salir de ahí, yo me veía casándome con él, el tiempo perdido me duele más”, dijo Priscy Scoto con ojos llorosos.

El hashtag con su nombre no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y los mensajes personales en apoyo y felicitación por finalizar una inestabilidad emocional provocada por un hombre no cesan, ella muestra que se siente acompañada y comprendida en su proceso de sanación por parte de sus seguidores.