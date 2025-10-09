El popular reality de misterio y disfraces regresa este domingo 12 de octubre en vivo a las 8:30p.m. por Canal 6 en su séptima temporada, pero esta vez con una apuesta audaz: incorporar la inteligencia artificial (IA) en sus presentaciones.

Durante la conferencia de prensa del 8 de octubre, el productor Miguel Ángel Fox reveló que las actuaciones de los personajes, los números musicales y los mundos escénicos fueron conceptualizados con IA, para lograr efectos que serían difíciles de capturar con cámaras tradicionales.

La temporada también trae cambios en las reglas: el famoso botón “¡sálvame!” ya no obligará a que otro participante sea sacrificado al salvar a uno, sino que solo permitirá proteger un personaje segundos antes de su desenmascaramiento.

Entre los 18 nuevos personajes que se presentarán están Federico García, Metaliebre, Samurai, Shiba Moon, Carro Ñero, María Ovina, Tropicoco, entre otros nombres misteriosos.

El panel investigador estará compuesto por Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.