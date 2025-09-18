El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la madrugada de este jueves al sospechoso de amanezar con arma de fuego a jóvenes en un bar de Guápiles.

¿Quién es?

Un hombre de apellido Castro, de 25 años. Es conocido con el alias de “Cotoño”.

¿Por qué lo detuvieron?

Sujeto fue detenido en La Rita de Pococí, en vía pública, como sospechoso de amenazar a jóvenes en un bar de Guápiles.

¿Cuándo se dio este hecho?

El pasado 13 de setiembre.

¿A quién habría amenazado?

Al parecer, los dos jóvenes que sufrieron las amenazas son hijos de un sujeto de apellidos Blanco Ramírez, conocido con el alias de “La H”, quien es líder de una organización vinculada a alias “Diablo”.

¿A qué se expone el sospechoso?

Podría enfrentar causas por delitos como Amenaza Agravada, Portación Ilegal de Arma Permitida, Agresión Agravada. Todo esto podría repecutir es una condena que puede superar los seis años de cárcel.