Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección Especializada contra el Cibercrimen, detuvieron la mañana de este viernes a un hombre de 42 años, de apellido Gómez, quien figura como sospechoso de tenencia, producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

Investigación desde el 2022

De acuerdo con información preliminar, la investigación inició en julio de 2022, cuando los agentes lograron determinar la existencia de un usuario en Internet que presuntamente almacenaba imágenes y videos relacionados con explotación sexual infantil.

A partir de este hallazgo, los investigadores realizaron un proceso técnico-policial que incluyó vigilancia, seguimiento e individualización del sospechoso, logrando ubicarlo en su vivienda.

Allanamiento en Guadalupe de Cartago

Con autorización judicial, los oficiales del OIJ ejecutaron un allanamiento en la casa del sospechoso en Guadalupe de Cartago, donde se realizó la detención.

Durante el registro del inmueble, las autoridades decomisaron evidencia clave para la investigación, la cual servirá como prueba en el proceso judicial.

Sospechoso quedó en manos del Ministerio Público

Tras la aprehensión, el detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, instancia que definirá las medidas cautelares y su situación jurídica en las próximas horas.