Shakira y Gerard Piqué provocaron un revuelo en el mundo cuando anunciaron su separación. La sorpresa fue aún mayor porque la pareja estuvo unida durante 12 años.

Tras el fin de la relación, salieron a la luz una serie de polémicas, sobre todo en relación a quién tendría la custodia de los dos hijos. Ahora ha surgido información sobre la presunta amante del futbolista.

Gerard Piqué continúa acaparando la mirada de la prensa tras revelarse el nombre de la joven con la que habría estado saliendo desde hace algunos meses, y con quien le habría sido infiel a la cantante colombiana.

Descubre quién es Clara Chia Marti, cómo comenzó su vínculo con el jugador y todo sobre la presunta nueva pareja del español.

¿Quién es Clara Chia Marti?

Aunque las cosas parecían haberse calmado luego del escándalo legal entre Shakira y Gerard Piqué, un conocido diario británico vuelve a causar revuelo al dar a conocer la identidad de la muchacha que tendría una relación sentimental con el jugador del Barcelona.

En una reciente publicación del diario The Sun, se puede leer que la nueva novia de Piqué responde al nombre de Clara Chia Marti , una estudiante de relaciones públicas de 23 años, que estaría saliendo con el deportista desde antes que este terminara con la intérprete de “Te felicito”.

¿Cómo conoció a Gerard Piqué?

En una pasada publicación del medio El Periódico, se dijo que la presunta pareja de Gerard Piqué trabaja en Kosmos, misma productora en la que labura el español. No obstante, se desmintieron los rumores que afirmaban que ella era la mano derecha del futbolista, pues solo se trataría de una empleada más.

“ Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Han mantenido su relación en secreto, pero todos los que les rodean saben lo que está pasando”, detalla la publicación de The Sun.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en Kosmos?

Por otro lado, The Sun explicó que Clara Chia Marti se habría incorporado a Kosmos recientemente, por lo que no conocería mucho tiempo a Piqué. De igual manera, señalaron que algunos compañeros de trabajo que se han comunicado con el medio británico han dicho que ambos son muy profesionales y casi no se relacionan durante el horario laboral.

Asimismo, en otra parte de la nota se aclara que, según fuentes de la empresa, la pareja va mejor que nunca , pero prefieren mantenerse al margen y no hablar sobre su romance.

Clara Chia Marti en Instagram

Después que se diera a conocer que una joven rubia sería la nueva pareja de Gerard Piqué tras hacer oficial su separación con Shakira, Clara Chia Marti decidió permanecer alejada de las redes sociales para que los distintos medios de espectáculos no le hagan preguntas sobre su amorío con el futbolista.

Aunque su número de seguidores en Instagram no es pequeño, la muchacha optó por tener su perfil en estricto privado y así solo compartir momentos de su día a día con personas cercanas a ella.