Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue una de las figuras más influyentes dentro del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos y un aliado cercano del expresidente Donald Trump.

Kirk emergió durante la primera campaña presidencial de Trump en 2016 como un referente del incipiente universo MAGA, defendiendo con fuerza posturas sobre libertad de expresión, política exterior y temas sociales.

En 2012 creó Turning Point USA, organización que asegura haberse convertido en la “más grande y de más rápido crecimiento” entre los jóvenes conservadores del país. Más adelante, también asumió la dirección de Turning Point Action, su brazo dedicado a la defensa política.

Habitual en medios de comunicación como FOX News, Kirk opinaba sobre asuntos polémicos como los archivos de Jeffrey Epstein, la administración Trump y la cultura universitaria en Estados Unidos.

Además, fue autor de tres libros, incluido The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future, y conducía el exitoso podcast “The Charlie Kirk Show”, donde mantenía una amplia audiencia entre jóvenes conservadores.

Estaba casado desde el 2021 y tenía dos hijos.

Su última aparición pública fue este miércoles en la Universidad Utah Valley, en el inicio de la gira “The American Comeback Tour”, donde planeaba debatir cara a cara con estudiantes en el segmento “Prove Me Wrong Table”.

Con apenas 31 años, Kirk se había consolidado como un estratega y activista clave del trumpismo, dejando una huella marcada en la política juvenil estadounidense.