Esta mañana Cruz Roja informó el hallazgo de un cuerpo humano en el sector de Cerro Pico Blanco en Escazú. Conforme avanzaban las horas, la incógnita de si era el hombre desaparecido desde el pasado 25 de agosto en este lugar, tomaba forma.

Horas después, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó su indentificación.

OIJ confirma su identidad

El ente informó que fue encontrado sin vida Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años.

El cuerpo de Badilla será remitido a la Morgue Judicial, para su respectiva autopsia.

¿Quién encontró a Badilla?

Tras más de 50 horas de búsqueda, el pasado 28 de agosto, la Cruz Roja concluyó las labores de búsqueda en el sitio, sin poder dar con el objetivo. Pese a ello, la familia del desaparecido no se rindió y tomó la búsqueda por su cuenta.

Este jueves, la hija y exesposa de Rodrigo, junto a vaqueanos de la zona, pudieron ubicar el cuerpo.

¿Dónde lo hallaron?

El cuerpo se ubica 400 metros del lugar donde está la base operativa de Cruz Roja, en un precipicio de aproximadamente 50 metros. Autoridades realizan un operativo, con el objetivo de recuperar el cadaver.