¡Queso que se estira! Prepare este pollo relleno en casa

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Una pechuga de pollo rellena de espárragos y mozzarella que se estira al cortarla convierte una cena cualquiera en una cena de gala, y el secreto está en el interior del plato.

La chef Manuella Sáenz enseña a transformar una pechuga en un plato especial, explicando que se debe aplanar la pechuga para que se cocine de forma pareja, escaldar los espárragos un minuto para conservar su color y cerrar con palillos para que la mozzarella no se escape.

La especialista detalla que se sella a fuego medio alto para atrapar los jugos de la carne y que se debe dejar reposar cinco minutos antes de cortar para lograr mayor jugosidad, logrando un pollo con corazón de queso y espárragos en un solo bocado.