Queso fundido: un clásico que cruza fronteras y conquista paladares

El queso fundido es un plato que cruza fronteras y conquista paladares, desde la clásica lasaña hasta la cazuela mexicana, reinventándose en mil formas que se adaptan a todos los gustos.

El chef internacional Rubén Naranjo, embajador de la Federación Mundial de Restaurantes en Costa Rica, explica que la clave está en elegir el tipo de queso adecuado para lograr esa textura que se estira y combina con proteínas como carne o chorizo.

El chef comparte los secretos para gratinar el queso sin quemarlo, la importancia de acompañarlo con tortillas y los errores más comunes que se cometen al prepararlo en casa.