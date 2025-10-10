La repostería tradicional costarricense es un legado cultural que se mantiene vivo en hornos familiares. Recetas como el queque seco y el gato han sido transmitidas por generaciones, adaptándose a los ingredientes disponibles en cada época. Su preparación requiere de técnicas específicas de horneado para lograr una miga esponjosa y un exterior ligeramente dorado.

Ingredientes como la miel de tapa de dulce, la harina de trigo y los huevos frescos son la base de estos postres característicos. La cocción a temperatura media y el uso de moldes engrasados y enharinados garantizan el desmolde perfecto.

Estas preparaciones endulzan desde desayunos familiares hasta celebraciones especiales, manteniendo su lugar en la mesa costarricense. Su simplicidad es su mayor virtud, ofreciendo un sabor auténtico que los productos industrializados no pueden replicar.